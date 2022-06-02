Рим, 2 июня, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Италии разгорается скандал вокруг «тайных» планов лидера «Лиги» Маттео Сальвини посетить Москву и провести с представителями руководства России «переговоры о перемирии на Украине».

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

По данным Corriere della Sera, Сальвини весной 2022 года провел не менее трех, а возможно, пять-шесть встреч с послом России в Италии Сергеем Разовым.

По одним данным, лидер «Лиги» уведомил об этих встречах премьер-министра Марио Драги и МИД. Официально и в правительстве, и в МИД это отрицают.

По данным того же издания, о встречах Сальвини и Разова было известно как итальянским, так и американским спецслужбам, которые «внимательно следили» за этими встречами.

Как сообщалось ранее, Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву и предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия — стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции лидер «Лиги» эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым — Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.

Власти Италии в феврале–мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».