Ижевск, 2 июня, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Удмуртии отменяется действие обязательного масочного режима. Соответствующее распоряжение, регулирующее ношение масок на территории региона, подписал глава республики Александр Бречалов.

Nso.ru Масочный режим

При этом отмечается, что физическим и юридическим лицам необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора и санитарное законодательство.

В пресс-службе правительства Удмуртии подчеркнули, что в настоящее время сохраняется стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 629 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 166 969 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 23 новых случая заражения.

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