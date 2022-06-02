Севилья, Испания, 2 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» национальная сборная Испании в матче первого тура Лиги наций УЕФА 2021/22 сыграет со сборной Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Сиан Массей.

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Диего Льоренте, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Карлос Солер, Ферран Торрес, Пабло Сарабия, Альваро Мората.

Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Отавиньо, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш, Андре Силва, Бернарду Силва, Рафаэл Леау.