Москва, 2 июня, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Два игрока из России прошли во второй круг нижней сетки европейского этапа DreamHack Masters Valencia 2022 по StarCraft II. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 июня в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Piqsels.com Киберспорт

Участники и чемпионы «Московского Киберспорта» Иван Rattata Чепурнов и Никита SKillous Гуревич 2 июня 2022 года сыграют против спортсмена из Германии Джулиана Lambo Брозига и поляка Миколая Elazer Огоновски. Как отметили в пресс-службе, важность этих встреч заключается в том, что победители пройдут в топ-8 турнира, что позволит им получить прямое приглашение на следующий DreamHack Masters в Европе, минуя сложные квалификации.

Добавим, что по итогам европейского турнира четверо лучших игроков получат путевки на финальный этап DreamHack Masters Valencia 2022. Там окажутся спортсмены со всего мира, победители региональных этапов из Европы, Южной Кореи, Северной и Южной Америки, Китая, Тайваня-Гонконга, а также Океании.