Казань, , 21:29 — REGNUM 25-летний ганский нападающий Джоэл Фамейе, выступавший ранее за «Оренбург», стал игроком казанского «Рубина». Об этом 2 июня сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение Фамейе с «Рубином» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Трансферная стоимость ганского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Фамейе выступал за «Оренбург» с 12 июля 2019 года после перехода из брестского «Динамо» за 150 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Джоэл Фамейе принял участие в 26-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами, из которых четыре — с пенальти.