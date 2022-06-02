Нью-Йорк, США, , 21:30 — REGNUM Из оружия, которое Запад поставляет украинским ВС, убивают стариков и детей. «Помощь» Запада Киеву — это военное преступление, заявил 2 июня российский постпред Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

Комментируя западную политику по вооружению Украины якобы для подпитки её потенциала и обороны от России, Небензя назвал такие действия Запада очередным военным преступлением, пояснив:

«Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».

Он напомнил о том, как из американского оружия украинские боевики обстреляли город Макеевку в ДНР: преступление совершено ВСУ в день защиты детей, погибли пять человек, в том числе девочка Мира пяти лет.

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