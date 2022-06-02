Санкт-Петербург, 2 июня 2022, 21:28 — REGNUM Российский военнослужащий Глеб Тихомиров, уроженец Выборгского района Ленинградской области, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. О гибели солдата сообщил 2 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сегодня же на родине прошла церемония прощания с павшим воином.
«Глеб Александрович Тихомиров отдал жизнь в борьбе с поднявшими голову силами нацизма. Он сражался и погиб за мир для жителей Донбасса, для россиян, для нас с вами. Ленинградцы будут помнить своего героя», — говорится в тесте соболезнования главы региона.
Власти Выборгского района сообщили, что Глеб Тихомиров учился в Кирилловской школе. После окончания 9-го класса поступил в Выборгский филиал ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».
«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Глеба Тихомирова, его одноклассниками и однокурсниками, всеми, кто знал, уважал и любил его. Вечная память!», — заявили в администрации района.
Согласно сообщениям властей Ленобласти, с момента начала спецоперации на Украине погибли 25 военнослужащих, являвшихся жителями региона.
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