Санкт-Петербург, 2 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Российский военнослужащий Глеб Тихомиров, уроженец Выборгского района Ленинградской области, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. О гибели солдата сообщил 2 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сегодня же на родине прошла церемония прощания с павшим воином.

vk.com/vbgregion? from=quick_search Глеб Тихомиров

«Глеб Александрович Тихомиров отдал жизнь в борьбе с поднявшими голову силами нацизма. Он сражался и погиб за мир для жителей Донбасса, для россиян, для нас с вами. Ленинградцы будут помнить своего героя», — говорится в тексте соболезнования главы региона.

Власти Выборгского района сообщили, что Глеб Тихомиров учился в Кирилловской школе. После окончания 9-го класса поступил в Выборгский филиал ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Глеба Тихомирова, его одноклассниками и однокурсниками, всеми, кто знал, уважал и любил его. Вечная память!» — заявили в администрации района.

Согласно сообщениям властей Ленобласти, с момента начала спецоперации на Украине погибли 25 военнослужащих, являвшихся жителями региона.