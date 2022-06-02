Минск, 2 июня, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в республике неконституционным путем и передал его в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Фигурантами дела являются пять человек. Информация об этом появилась на сайте КГБ 2 июня.

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Юрий Зенкович, Александр Федута и Григорий Костусёв обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Белоруссии (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем). Зенковичу также инкриминируют ч. 1 ст. 361−1 УК (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и ч. 3 ст. 130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц). Ольга Голубович и Денис Кравчук обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля прошлого года заявил, что политолог Александр Федута, политик Григорий Костусёв и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения Лукашенко возложил на американские спецслужбы и руководство США. Задержание Федуты и Зенковича прошло в Москве в ходе совместной операции ФСБ и белорусских спецслужб.