Запорожье, Украина, , 21:25 — REGNUM Военно-гражданская администрация (ВГА) освобожденных территорий Запорожской области издала указ о национализации государственного имущества Украины, сообщил 2 июня один из руководителей ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Покровский собор. Запорожье Борис Мавлютов

Он указал, что соответствующий документ подписан главой региональной военно-гражданской администрации.

«Освобожденная Запорожская область национализирует государственное имущество Украины. Соответствующий указ подписал руководитель военно-гражданской администрации региона», — сообщил Рогов.

На данный момент известно, что национализируется имущество, находившееся в государственной собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года, в частности, природные ресурсы, земельные участки и предприятия стратегических отраслей экономики.

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