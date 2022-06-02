Рим, 2 июня, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Весной 2022 года цены на отдельные товары и услуги в Италии выросли на 70−100%, сообщили 2 июня эксперты Assoutenti.

martaposemuckel Евро

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В числе «лидеров» рейтинга — авиабилеты на международные рейсы (рост на 103,3%), электричество (73,5%), подсолнечное масло (70,2%).

Газ подорожал на 66,3%, дизель — на 47,5% в сравнении с показателями годичной давности.

Зафиксирован заметный рост цен на сливочное масло (22,6%), муку (18,6%), макароны (16,6%), мясо птицы (13,8%), яйца (12,3%).