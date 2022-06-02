Ростов-на-Дону, , 21:21 — REGNUM Ростовский департамент транспорта проводит проверку работы кондиционеров в городском общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Проверки проводятся в связи с установившейся жаркой погодой в Ростовской области. В целях комфорта пассажиров важно обеспечить выпуск подвижного состава в летний зной с исправными кондиционерами.

Более 80% транспорта оборудовано системой климат-контроля. Завершить работы по выпуску транспорта, оборудованного кондиционерами, планируется в 2023 году.

В ходе проверок автобусы будут отправляться на внеочередное техническое обслуживание.