Джейн Спай, 2 июня 2022, 21:45 — REGNUM В Великобритании авиакомпании в преддверии платинового юбилея королевы отменяют рейсы. Туристический гигант Tui заявил об отмене шести рейсов в день до конца июня, это означает, что около 34 тысяч человек не смогут улететь в отпуск. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что авиакомпании и туристические компании «перепродали» билетов и туров больше, чем они могли, несмотря на предупреждения правительства. Подобные перебои в работе транспорта наблюдались и на Пасху, в связи с этим министр посоветовал главам транспортных компаний решить проблему, чтобы подобного не происходило летом. Представители авиакомпаний объясняют, что отмена рейсов связана с нехваткой рабочей силы после пандемии COVID-19, во время которой международные авиаперелеты были невостребованы, а тысячи сотрудников сокращены.

Великобритания
Великобритания
Иван Шилов © ИА REGNUM
TUI
TUI
Christoph Wilhelms

Некоторые пользователи отметили, что практика оверселлинга и овербукинга достаточно распространена среди авиакомпаний и турагентств, поэтому они не удивлены тому, что британцы столкнулись с ними во время выходных.

«Я не понимаю, зачем продавать билетов на рейс больше, чем на него может поместиться», — отметил @AnotherUKVoice.

«Добро пожаловать в индустрию авиакомпаний», — ответил @hairybads.

«Если министр транспорта не знал о практике овербукинга на ряд рейсов, тогда он носит свой портфель зря», — считает @fatbloke_al.

Часть комментаторов считают, что из-за перебоев в работе аэропортов проблема с отменой рейсов решится сама собой, потому что люди перестанут пользоваться самолетами и «недобросовестными» туроператорами.

«Потребитель скоро начнут отменять, а не бронировать свой отпуск из-за всех проблем, которые им доставляют Tui и EasyJet. Авиакомпании и аэропорты скоро не будут волноваться ни о чём!» — прокомментировал @forlornhope666.

«Я так и поступлю. На этих выходных планировал забронировать отдых через Tui, но теперь я этого делать не собираюсь», — отметил @llovell6974.

В комментариях предположили, что проблемы с отменой рейсов касаются в первую очередь родителей с детьми, они составляют большую часть потребителей, и они в первую очередь будут отказываться от услуг авиакомпаний и туроператоров.

«Я определенно думаю, что семьи не хотят таскать детей по травмирующим очередям, зная, что их каникул может не быть. Поэтому напряженные родители будут бронировать что-нибудь поближе к дому», — предположил @forlornhope666.

Часть пользователей написали, что с подобными проблемами люди сталкиваются по всему миру, и сотрудников в авиакомпаниях не хватает не только в Великобритании.

«Мне нравится винить в каждом кризисе на планете Brexit, но это глобальная проблема. Я бы больше склонялся к обвинению крупных компаний в том, что они увольняли персонал во время ковида. Теперь им приходится обучать новый персонал, тогда как первоначальные сотрудники занялись вещами получше», — считает @Tuppence_abag.

Ряд комментаторов напомнили, с чем столкнулись авиакомпании во время пандемии, и отметили, что им нужна помощь с «возвращением». Также пользователи обвинили правительство в том, что сейчас авиакомпании не могут предоставлять качественные услуги.

Самолёт авиакомпании Tui Fly
Самолёт авиакомпании Tui Fly
Ken Fielding

«Я слышал, то же самое касается отелей, автобусных компаний, туроператоров. Но как должна, по-вашему, работать туристическая индустрия? Потери были огромными за эти два года. Защита клиентов тоже была — стопроцентный возврат даже за форс-мажорные обстоятельства», — напомнил @Mapet63 438 811.

«Шаппс помнит, что его правительство кричало о «дне свободы», о том, что «всё закончилось»? Они хотели вернуть экономику в нормальное состояние до того, как она была готова, они способствовали тому, чтобы люди переставали носить маски, что привело к распространению ковида, из-за чего, в свою очередь, возвращение на работу замедлилось еще больше?» — напомнил @JamesJo64 540 595.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что люди не возвращаются на работу в авиаиндустрии или даже не рассматривают работу в аэропортах, потому что зарплаты, которые предлагают работодатели, ничтожно малы.

«Люди не смотрят на работу в аэропорту Манчестера как минимум из-за того, сколько им придется заплатить для проезда туда. Но туда не стоит идти и за те гроши, которые они предлагают в качестве зарплаты», — рассказал @ianhpeters.

«То же самое в Гатвике, вроде бы рядом с Лондоном, но можно уехать в небольшой город и там получать больше», — согласился @beaglebugle.