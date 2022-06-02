Милан, Италия, 2 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини продолжает вести предварительные переговоры о возможной встрече с руководителями российского государства, включая главу МИД, чтобы обсудить с ними перспективы перемирия на Украине, сказал Сальвини журналистам 2 июня.

Маттео Сальвини

Ранее коллеги Сальвини по правящей коалиции — либералы в резкой форме раскритиковали планы лидера «Лиги» отправиться в Москву на переговоры, не ставя в известность остальных представителей правительства.

Сальвини, в свою очередь, отмечает, что намерен прикладывать любые усилия для достижения перемирия на Украине, поскольку нынешняя ситуация вредит Италии экономически. Политик считает странным, что эти его действия встречают недовольство.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».