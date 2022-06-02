Рим, 2 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Около семи миллионов жителей Италии старше 12 лет не прививались от коронавируса, сообщили 2 июня в экспертном институте Gimbe.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

Часть этих граждан получили антитела, перенеся заболевание.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.