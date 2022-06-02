Эксперты Росэнергоатома проверили безопасность Балаковской АЭС
Балаково, Саратовская область, 2 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. На Балаковской АЭС в Саратовской области прошла плановая производственная проверка состояния безопасности при эксплуатации атомной станции. Эксперты оценили результативность действующих на предприятии мер по обеспечению безопасности, проверили состояние энергоблоков и общестанционных объектов.
Целевая производственная проверка велась по двум основным направлениям деятельности АЭС: «Эксплуатация» и «Управление и организация». В составе комиссии работали девять экспертов — специалисты департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» и его Технологического филиала, а также представители Нововоронежской, Смоленской и Ростовской атомных станций.
Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, в ходе проверки эксперты провели собеседования с персоналом, совершили более десятка производственных обходов. Комиссия также проверила функционирование системы производственного контроля состояния технической и промышленной безопасности и выполнение атомной станцией требований регламентирующих документов.
Эксперты работали по своим направлениям проверки в паре, обращая внимание на все детали и нюансы. Делились лучшим опытом своих станций, отмечали положительные практики, которые можно перенять у балаковских коллег.
Такой строгий контроль на соответствие стандартам безопасности проводится на всех российских атомных станциях. Проверки в Росэнергоатоме носят системный характер и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.