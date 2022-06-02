Балаково, Саратовская область, 2 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. На Балаковской АЭС в Саратовской области прошла плановая производственная проверка состояния безопасности при эксплуатации атомной станции. Эксперты оценили результативность действующих на предприятии мер по обеспечению безопасности, проверили состояние энергоблоков и общестанционных объектов.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Целевая производственная проверка велась по двум основным направлениям деятельности АЭС: «Эксплуатация» и «Управление и организация». В составе комиссии работали девять экспертов — специалисты департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» и его Технологического филиала, а также представители Нововоронежской, Смоленской и Ростовской атомных станций.

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, в ходе проверки эксперты провели собеседования с персоналом, совершили более десятка производственных обходов. Комиссия также проверила функционирование системы производственного контроля состояния технической и промышленной безопасности и выполнение атомной станцией требований регламентирующих документов.

«Предыдущая подобная проверка на Балаковской АЭС проводилась шесть лет назад, — отметил председатель комиссии, заместитель начальника Департамента контроля безопасности и производства АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Корнюшкин. — Нам было важно убедиться, что все показатели безопасности по-прежнему находятся в «зеленой зоне». Мы удовлетворены увиденным: станция продолжает держать марку. Все, что связано с безопасностью, здесь соблюдается. Энергоблоки приведены в образцовое состояние, производственный порядок на высоте — это отметили и мои коллеги».

Эксперты работали по своим направлениям проверки в паре, обращая внимание на все детали и нюансы. Делились лучшим опытом своих станций, отмечали положительные практики, которые можно перенять у балаковских коллег.

«Смотрел, как идет процесс модернизации на пускорезервной котельной. На рабочих местах все чисто, убрано, — подчеркнул начальник смены блока Ростовской АЭС Сергей Максимов. — Положительные моменты в плане охраны труда отметил и при посещении зоны контролируемого доступа, и на уличных переходах промплощадки. Станция подтвердила приверженность культуре безопасности».

Такой строгий контроль на соответствие стандартам безопасности проводится на всех российских атомных станциях. Проверки в Росэнергоатоме носят системный характер и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.