Киргизия, 2 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В городе Токмаке в Киргизии от удара молнии пострадали трое подростков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики сегодня, 2 июня.

j_arred Молния

По имеющейся информации, чрезвычайное происшествие случилось неподалёку от местной школы.

13-летняя девочка погибла на месте, а ещё двое школьников — 17-летний мальчик и 13-летняя девочка были госпитализированы в реанимацию Токмакской территориальной больницы. Врачи оценивают их состояние как стабильное.