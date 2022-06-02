Москва, , 21:04 — REGNUM По меньшей мере 13 человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта на севере Москвы. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на 22-м километре Ленинградского шоссе. По предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, и он потерял сознание.

Уточняется, что в момент наезда на остановке находились люди, но никто из них не пострадал. Все получившие травмы — пассажиры автобуса.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.