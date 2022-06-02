Стокгольм, 2 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 2 июня Статистическое управление Швеции опубликовало последний опрос в течение нынешнего созыва риксдага, согласно которому рейтинг «Социал-демократов» вырос на ошеломляющие 4,2%, что гарантирует им переизбрание, если бы выборы состоялись сегодня. Спустя несколько часов премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о своей готовности уйти в отставку. О том, как можно свалиться с вершины политического олимпа в довольно тихом стокгольмском Русенбаде всего за несколько часов, рассказали журналисты телеканала SVT.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

Какое-то время назад «Шведские демократы» инициировали процедуру вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Моргану Юханссону, который, по мнению партии, не справился со своими обязанностями и позволил Швеции превратиться в «страну гангстеров».

«Умеренные», «Христианские демократы» и «Либералы» уже заявили, что будут голосовать за отставку Йоханссона. На момент публикации этой новости «Центристы» еще не определились, как будут голосовать при вынесении министру вотума недоверия. Если партия займет сторону правой оппозиции, Йоханссону конец.

Как оказалось, не только ему.

«Создавать ситуацию политической неразберихи и неясности — это абсолютно безответственно! Это немыслимо. Сейчас не время играть в политические игры. Это по-настоящему опасно. Шведский народ заслуживает политиков, которые ведут себя ответственно в этой ситуации. Шведский народ заслуживает лучшего!» — заявила встревоженная, если не сказать разгневанная, премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции в риксдаге.

«Что это означает, если им удастся заполучить парламентское большинство для вынесения вотума недоверия?» — спросил журналист.

«Это означает, что будет правительственный кризис! И это Швеции сейчас совершенно не нужно», — ответила Андерссон, жестикулируя руками.

«Вы собираетесь тогда подать в отставку, хотите сказать?» — уточнил репортер.

«Абсолютно! Потому что в Швеции так заведено, что правительство несет коллективную ответственности при принятии решений. Политические решения, которые мы принимаем в правительстве — мы их принимаем совместно. И если же министра отправляют в отставку по причине политических решений, то на самом деле в отставку отправляется весь состав правительства. Это абсолютно очевидно», — ответила Андерссон.