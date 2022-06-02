Ташкент, 2 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Российская команда по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) прошла в финал киберспортивного чемпионата среди стран Шанхайской организации сотрудничества и заняла первое место. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 июня в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Clément Grandjean Киберспорт

На турнире Россию представляла сборная РТУ МИРЭА — она обыграла команду Кыргызстана со счетом 2:0. В состав сборной по CS: GO входят: Савелий BloodyImp Бутаков, Игорь Grek Шебзухов, Кирилл DoDzelele Борзунов, Илья Vopsick Осипов, Михаил poS31d0n Вежняев и Данил Pref666 Щеголев.

ИА REGNUM напоминает, что киберспортивный чемпионат SCO Students Cup прошёл 2 июня 2022 года в Ташкенте (Узбекистан) в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничеств. Помощь в организации поездки сборной от России в Ташкент оказала Федерация компьютерного спорта города Москвы.