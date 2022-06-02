Москва, , 21:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору из Карачаево-Черкесии, летчику Канамату Боташеву. Указ об этом подписан 1 июня 2022 года. Звезду Героя передали семье погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине в ходе траурного митинга, состоявшегося в городе Карачаевске, откуда родом Канамат Боташев.

Герой России Канамат Боташев Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова

Звезду Героя передали родным погибшего заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Максимцев и глава республики Рашид Темрезов.

«Наш земляк — генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Канамат Боташев был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества. Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов. Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что внес предложение о присвоении центральной площади города Карачаевска имени Канамата Боташева. Как сообщало ИА REGNUM, Канамат Боташев погиб в нее над Луганской Народной Республикой. Выполняя задание на поражение целей, он услышал сигнал о помощи, который передала штурмовая группа ВС РФ, оказавшаяся в окружении. Он принял решение обеспечить их выход из окружения. Самолет генерал-майора был сбит на сверхмалой высоте, летчик не успел катапультироваться.

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