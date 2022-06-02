Путин присвоил звание Героя генерал-майору Боташеву из Карачаево-Черкесии
Москва, 2 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору из Карачаево-Черкесии, летчику Канамату Боташеву. Указ об этом подписан 1 июня 2022 года. Звезду Героя передали семье погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине в ходе траурного митинга, состоявшегося в городе Карачаевске, откуда родом Канамат Боташев.
Звезду Героя передали родным погибшего заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Максимцев и глава республики Рашид Темрезовб
Он сообщил, что внес предложение о присвоении центральной площади города Карачаевска имени Канамата Боташева. Как сообщало ИА REGNUM, Канамат Боташев погиб в небе над Луганской Народной Республикой. Выполняя задание на поражение целей, он услышал сигнал о помощи, который передала штурмовая группа ВС РФ, оказавшаяся в окружении. Он принял решение обеспечить их выход из окружения. Самолет генерал-майора был сбит на сверхмалой высоте, летчик не успел катапультироваться.