Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM Жителя Курской области подозревают в убийстве проститутки, совершенном в 2003 году. Он признал свою вину. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 2 июня.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, 10 октября 2003 года обвиняемый «прибыл в Нижний Новгород в командировку из Курской области и познакомился с 19-летней девушкой, занимавшейся проституцией».

«После того, как она оказала ему услуги интимного характера, мужчина задушил потерпевшую и скрылся с места преступления. По факту обнаружения тела девушки с признаками насильственной смерти следователями прокуратуры района было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — говорится в сообщении СК.

По горячим следам найти преступника не удалось и предварительное расследование было приостановлено.

«[Позже] следователи СК возобновили расследование по уголовному дел и назначили проведение судебной генетической экспертизы. Удалось установить, что к совершению преступления причастен житель Курской области. Подозреваемый уже дал показания, уголовное дело передано в суд».