Стокгольм, 2 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. 2 июня партруководство «Шведских демократов» объявило о своем решении инициировать процесс вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Моргану Йоханссону, поскольку он не справляется с возложенными на него обязанностями. Об этом написала газета Aftonbladet.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Инициативу уже поддержали «Умеренные» и «Христианские демократы».

«Морган Йоханссон позволил преступности безнаказанно распространяться по территории нашей страны. Он позволил Швеции превратиться в страну гангстеров… Мы достигли той точки, при которой единственной важной мерой в правовой политике является досрочное отправление Моргана Йоханссона на пенсию», — заявил лидер фракции «Шведских демократов» Хенрик Винге с трибуны риксдага.

«Я выступаю за дальнейшее расширение работы правоохранительной системы — полиции, прокуратуры, судов, ужесточение наказаний, внедрение новых инструментов для работы полицейских, чтобы можно было арестовывать преступников. Я делал это в течение этих четырех лет и надеюсь, что смогу продолжить работу еще четыре года», — отреагировал Йоханссон в зале риксдага после объявления Винге.