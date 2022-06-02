Москва, , 21:30 — REGNUM В школах и в многоквартирных жилых домах оборудуют огневые позиции украинские вооружённые формирования, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Нация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в городе Бахмуте (ДНР) в зданиях школ № 3 и 4 ВСУ оборудовали огневые позиции, а на прилегающих территориях разместили бронетехнику, крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО. В зданиях этих школ под предлогом обеспечения безопасности украинские боевики насильно удерживают жителей близлежащих домов.

В селе Яковлевка (Ясиноватский район, ДНР) украинские боевики оборудовали в здании школы № 2 опорный пункт, в подвале учебного заведения устроили склад боеприпасов, а на прилегающей территории разметили тяжёлое вооружение.

В селе Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения ВСУ, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.

В городе Красногоровке (Марьинский район, ДНР) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов украинские боевики оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры.

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