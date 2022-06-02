Тюмень, 2 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Из Тюмени в Турцию отменили vip-туры, которые должны были выполняться на чёрном бизнес-джете авиакомпания. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Tanya Dedyukhina Бодрум

Авиакомпания должна была доставлять пассажиров на турецкий курорт Бодрум на Boeing 757-200 Black Jet. Отмечается, что Azur air является партнёром отеля Lujo, средняя стоимость тура в который заявлена в 750 тыс. рублей на двоих на неделю.

«Azur air в сезоне лето-2022 будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Причины отказа от полётов в Тюмень, рейсы на который были анонсированы в январе 2022 года, не раскрываются.