Москва, , 20:47 — REGNUM Основатель коллектива «Земляне» и владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселёв прокомментировал новости об отмене музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы» 2 июня.

Логотип конкурса «Новая волна» Сайт «Новой волны» (newwavestars.eu)

Киселёв опроверг информацию об отмене конкурса.

Основатель коллектива «Земляне» Владимир Киселёв Мы уходить с концертного и фестивального рынков не собираемся, как и дезертировать, в отличие от некоторых маэстро, промоутеров и организаторов с двойным гражданством, забывших где их Родина, не заявивших о своей позиции. А позиция этих композиторов, маэстро и концертных массовиков-затейников, по Фрейду, в их поступках — в дезертирстве, в отказе открыто заявить — со своей они Родиной сейчас или нет, в уходе с рынка. Теперь, когда русским людям надо дать хоть какую-то отдушину, придумываются идиотские причины. Вот уж воистину — кто хочет сделать, тот делает, кто не хочет — тот ищет причину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год. «Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — объяснили организаторы мероприятия.

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