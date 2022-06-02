Москва, 2 июня 2022, 20:47 — REGNUM Основатель коллектива «Земляне» и владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселёв прокомментировал новости об отмене музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы» 2 июня.
Киселёв опроверг информацию об отмене конкурса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год. «Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — объяснили организаторы мероприятия.
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