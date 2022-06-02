Москва, 2 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Основатель коллектива «Земляне» и владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселёв прокомментировал новости об отмене музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом сообщило Радио «Комсомольская правда» 2 июня.

Киселёв раскритиковал организаторов «Новой волны» за отказ от проведения конкурса в 2022 году.

Основатель коллектива «Земляне» Владимир Киселёв

Мы уходить с концертного и фестивального рынков не собираемся, как и дезертировать, в отличие от некоторых маэстро, промоутеров и организаторов с двойным гражданством, забывших где их Родина, не заявивших о своей позиции. А позиция этих композиторов, маэстро и концертных массовиков-затейников, по Фрейду, в их поступках — в дезертирстве, в отказе открыто заявить — со своей они Родиной сейчас или нет, в уходе с рынка. Теперь, когда русским людям надо дать хоть какую-то отдушину, придумываются идиотские причины. Вот уж воистину — кто хочет сделать, тот делает, кто не хочет — тот ищет причину.