Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 июня 2022, 20:47 — REGNUM Глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров написал о своём уходе в социальной сети ВКонтакте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О планируемой отставке ранее сообщало ИА REGNUM. 2 июня Комаров работал последний день. Чиновник выразил слова благодарности бывшему губернатору области Дмитрию Миронову, а также пожелал удачи действующему врио губернатора Михаилу Евраеву.
О причинах отставки Комаров не сообщил.
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