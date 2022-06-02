Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексей Комаров написал о своём уходе в социальной сети ВКонтакте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Makariev.ru Алексей Комаров

О планируемой отставке ранее сообщало ИА REGNUM. 2 июня Комаров работал последний день. Чиновник выразил слова благодарности бывшему губернатору области Дмитрию Миронову, а также пожелал удачи действующему врио губернатора Михаилу Евраеву.

О причинах отставки Комаров не сообщил.