Анкара, , 20:39 — REGNUM Турция открыта для сотрудничества со всеми странами в вопросе коридора для вывоза зерна с Украины и надеется создать в Стамбуле центр решения этих вопросов, заявил 2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета города Эскишехир.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы работаем над созданием безопасного коридора, который после разминирования акватории позволит судам с зерном вывозить зерно из Украины на мировые рынки. Нам постоянно звонят и просят включить в эту систему. Мы открыты для сотрудничества со всеми и, надеюсь, в результате создадим в Стамбуле центр для решения этих вопросов», — сказал глава МИД Турции.

При этом Чавушоглу заявил, что инициативу создания коридора для вывоза украинского зерна предложил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 30 мая в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Восьмого июня с визитом прибывает глава МИД России Лавров вместе с военной делегацией. Вне рамок двусторонних переговоров мы проведем работу по созданию коридора безопасности и экспорту российской и украинской сельхозпродукции», — рассказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня постпред России в ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы участвовать в организации безопасного морского коридора в Черном море для экспорта зерна.

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