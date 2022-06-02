Черкесск, , 20:36 — REGNUM Уроженец Карачаево-Черкесии генерал-майор ВВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Луганской Народной Республикой, спасая окруженную группу военнослужащих ВС РФ. Боташев на своем самолете выполнял задачу по поражению целей противника. В воздухе Боташев услышал о попавшей в окружение штурмовой группе российских военных.

Канамат Боташев — Герой России Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова

«Группа запросила поддержку. Поразив назначенные цели, лётчик принял решение помочь бойцам, попавшим в окружение. Причём он точно знал, что укронацисты имеют мощное ПВО. Это было его личное решение, основанное на преданности воинскому братству», — написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Суконкин.

Обеспечив окруженным бойцам возможность вырваться из-под огня, летчик был сбит зенитной ракетой. Канамат Боташев погиб, выполнив свой воинский долг.

Сегодня, 2 июля, в Карачаево-Черкесии простились с героем. Траурный митинг состоялся в городе Карачаевске.

«Сегодня со всеми воинскими почестями мы проводили в последний путь нашего земляка — российского офицера, достойного сына своего Отечества и малой родины Карачаево-Черкесии Канамата Хусеевича Боташева, который погиб, как настоящий Герой, во время специальной военной операции на территории Украины. <…> Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов. Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.