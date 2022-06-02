Москва, , 20:38 — REGNUM Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что он гордится быть гражданином России. Об этом сообщил портал CT News 2 июня.

Юрий Лоза

«Зачем вставать в позу и кричать, что мне стыдно быть русским? А почему стыдно? Я, допустим, знаю, что Чайковский, Достоевский и Рахманинов — это все русские. И я с ними, находясь в одном цивилизационном поле под названием Россия, русский мир — мне не стыдно быть в одном поле», — рассказал артист. Также Лоза отметил, что не понимает знаменитостей, которые стали критиковать Родину после своего отъезда.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта. По мнению артиста, шутки для телеведущего в программе «Вечерний Ургант» пишут другие юмористы.

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