Киев, , 20:32 — REGNUM Певицу MARUV (Анна Корсун) заметили в клинике на инвалидном кресле. Об этом 2 июня сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

MARUV Цитата из клипа MARUV

Телеграм-канал поделился снимком артистки в инвалидной коляске, которую вёз супруг MARUV, продюсер Александр Корсун. По данным администраторов, певица не может сама передвигаться.

Ранее MARUV признавалась, что тяжело переносит беременность. Она рассказывала, что постоянно страдает от токсикоза.

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