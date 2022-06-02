Киев, 2 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Певицу MARUV (Анна Корсун) заметили в клинике на инвалидном кресле. Об этом 2 июня сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Цитата из клипа MARUV MARUV

Телеграм-канал поделился снимком артистки в инвалидной коляске, которую вёз супруг MARUV, продюсер Александр Корсун. По данным администраторов, певица не может сама передвигаться.

Ранее MARUV признавалась, что тяжело переносит беременность. Она рассказывала, что постоянно страдает от токсикоза.