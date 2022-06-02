Москва, 2 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Украинские боевики не выпускают мирных жителей за пределы контролируемой ими территории, не пускают людей, которые хотят вернуться в освобождённые от ВСУ районы, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украинские боевики

Так, в городе Зеленодольске Днепропетровской области боевики удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возращению в свои дома в освобождённые населённые пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области.

Михаил Мизинцев «Все попытки самостоятельно выехать из города жёстко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили».

Представитель Минобороны России рассказал, что вырваться из блокированного украинскими боевиками Зеленодольска удаётся лишь отдельным людям и одиночным автомобилям.