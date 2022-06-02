Вашингтон, 2 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 2 июня выступит перед американцами в прайм-тайм с речью, посвящённой оружию, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Facebook.com/ joebiden Джо Байден

Запланированное выступление президента пройдет на фоне серии громких массовых расстрелов, произошедших за последние недели в Нью-Йорке, Техасе и Оклахоме.

В результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.