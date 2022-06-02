2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили возвращение электричества и водоснабжения на социальные объекты Мариуполя.

Елизавета Коробова, , 20:55 — REGNUM Заявление главы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Алексея Кострубицкого о том, что ведомство подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, а в двух районах города уже возобновилась подача воды, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начинается такая обычная и такая желанная спокойная жизнь!» — радуется Анастасия Т.

Многие пользователи рады узнать, что уже сейчас Мариуполь, который очень сильно пострадал во время боёв, возвращается к человеческому состоянию.

Восстановительные работы на жлезнодорожном вокзале в Мариуполе «Новый Мариуполь»

«Жизнь без бандеровского украинства такая прекрасная! Скоро на всей территории бывшей Украины будет так», — уверен Onur P.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты, использовавшие жилые постройки Мариуполя в качестве укрепрайона, нанесли непоправимый ущерб этому прекрасному городу, но Россия поможет ДНР восстановить город и сделать его даже лучше, чем он был раньше.

«Город возвращается к полноценной жизни без гнёта нацистов. Мы своих не бросаем и русский город Мариуполь восстановим так, что он только краше станет», — убеждена Оля П.

«Возродится Мариуполь! Обязательно! Будет краше прежнего и без всякой бандеровской нечисти!» — считает Вера А.

Часть людей не верила, что Россия действительно озаботится восстановлением города так быстро, ведь специальная военная операция, судя по всему, всё ещё далёка от своего завершения.

«Однако же быстро Россия взялась за восстановление Мариуполя. Лично я думал, что только через год до него руки дойдут. А ты смотри-ка!» — удивляется Степан Ш.

«Как и обещали! В Мариуполе достаточно быстро восстанавливают мирную жизнь. Скоро электричество во всем городе появится, вода будет, социальные службы возобновят работу в нормальном режиме», — указывает Вероника М.

Ряд пользователей указывает на то, что возвращение Мариуполя к жизни — неоспоримый факт, который доказывает, что Россия пришла с миром.

«Вот вам и очевидная разница между киевским нацистским режимом, который лишил Мариуполь еды, воды и электричества, использовав гражданских в качестве живого щита, и Россией, которая в первую очередь озаботилась восстановлением города и возвращением жителей к нормальным человеческим условиям. Вот и спрашивается: кто тут настоящий агрессор?» — пишет Абрам М.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Наконец-то люди начинают жить привычной жизнью, а главное, что без страха быть убитыми за свою политическую позицию», — подметил Геннадий З.

Без нацистов, уверены граждане, жители Мариуполя смогут наконец-то вздохнуть спокойно.

«Жизнь в Мариуполе станет лучше не только потому, что там построят новые дома и приведут социальную инфраструктуру в адекватное состояние, но и потому, что больше не будет здесь довлеть нацистская идеология. Это всё куда важнее комфорта», — поделилась своим мнением Нина В.

«Со временем восстановим все города и вернем к прежней жизни. Вернём мирное небо всей денацифицированной и демилитаризированной Украине!» — написала Анна Т.

Напомним, 2 июня глава министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий заявил РИА Новости о том, что ведомство подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, а в двух районах города уже возобновилась подача воды.