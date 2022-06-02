Талса, США, 2 июня, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Мужчина, застреливший четырех человек и покончивший с собой в больнице в американском городе Талсе, штат Оклахома, пришел туда, чтобы убить хирурга из-за боли в пояснице после операции, сообщает 2 июня Reuters.

Убийство

Подозреваемый по имени Майкл Льюис стрелял в здании больницы St. Francis Health System по каждому встречному, в результате убив двух врачей и еще двух человек.

«Он пришел с намерением убить доктора Филлипса и всех, кто попадется ему на пути», — рассказал начальник полиции Талсы Венделл Франклин со ссылкой на письмо, в котором убийца объяснил, что его нападение было целенаправленным.

Лечивший стрелка 59-летний хирург Престон Филлип, был убит вместе с 48-летним врачем Стефани Хьюзен.