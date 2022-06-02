Москва, 2 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Россия готова предоставить безопасный морской коридор для пропуска судов с украинским зерном, заявил 2 июня постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Одним из условий этого должно быть устранение морских мин, выставленных украинской стороной возле своих портов, отметил российский дипломат.

То же самое должно быть произведено в прибрежной акватории Чёрного моря, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности участвовать в разминировании украинских морских портов заявила Турция.