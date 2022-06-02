Вашингтон, 2 июня 2022, 20:22 — REGNUM Стало известно, когда начнутся съёмки американского сериала «Дюна: Сестричество». Об этом 2 июня сообщил портал Film.ru.
Так, съёмочный процесс планируют начать в сентябре 2022 года в Ирландии. Премьера же самого сериала намечена на 2023 год.
Напомним, что сериал «Дюна: Сестричество» является приквелом картины «Дюна». Режиссёром пилотного эпизода проекта назначен Йохан Ренк («Скачивая Нэнси»).
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