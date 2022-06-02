Братислава, , 20:18 — REGNUM Вводимый запрет на покупку странами ЕС нефти и нефтепродуктов из России катастрофически отразится на Словакии, сообщает 2 июня Reuters.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

После введения ЕС шестого пакета антироссийских санкций, включающего эмбарго на нефть из России, руководство единственного в Словакии и одного из главных в Центральной Европе нефтехимического комбината Slovnaft сделало заявление.

Отмечается, что через восемь месяцев после введения эмбарго Slovnaft не сможет поставлять нефтепродукты на главные рынки Центральной Европы.

В итоге предприятие вынуждено будет снизить нефтепереработку «до уровня ниже технологического минимума». Это выльется в то, что внутренний рынок останется без нефтепродуктов.

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