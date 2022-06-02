Киев, , 21:10 — REGNUM Украина самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных США. Об этом заявила на брифинге 2 июня посол Соединённых Штатов в Киеве Бриджит Бринк.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство США вчера подписало законопроект о предоставлении Украине оружия на $700 миллионов. Среди прочего в пакет военной помощи входят артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь они предназначены для того, чтобы Украина могла достичь большей точности в поражении враждебных целей, а также получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопросы о расстоянии ударов вооруженные силы Украины будут решать самостоятельно», — заявила Бринк.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не получит американских ракет, способных атаковать территорию России. В то же время американские СМИ регулярно сообщали о различных точках зрения на этот вопрос и высокой вероятности принятия другого решения. Позднее Байден все-таки объявил об отправке Украине современных реактивных систем залпового огня, отвергая критику о том, что данное решение только затягивает конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина утверждает, что не будет применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России, которые Киев хочет получить от Вашингтона.

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