2 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили запрет на ввоз в Россию микроэлектроники из Тайваня.

Светлана Рыбина, , 20:36 — REGNUM Решение министерства экономики Тайваня запретить поставки в Российскую Федерацию и Белоруссию «стратегических высокотехнологичных товаров», включая чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, а также микросхемы более чем с 144 контактами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Чип Иван Шилов © ИА REGNUM

Чип CSIRO

«Надо бы поддержать Китай по присоединению Тайваня в родную гавань», — считает Иван С.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакой катастрофы не случилось, просто России придётся взять на себя обязательства по строительству производств на своей территории для выпуска соответствующих товаров.

«Значит, Россия будет разрабатывать своё на своей же территории. Технологии у нас есть, научная база тоже, нужно только время», — поделился своим мнением Казимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что России ничего не мешало бы конкурировать с Тайванем в области микроэлектроники, если бы руководство Российской Федерации поставило перед собой такую цель.

«У нас есть свои производители микроэлектронной продукции. Вот только их долгие годы никто не развивал толком. Но ничего. Сейчас, после хорошего такого санкционного пинка, наши чиновники направят бюджетные средства куда надо, а не на яхты», — уверен Геннадий Б.

Часть людей полагает, что после таких санкций грех было бы не начать производство чипов и микросхем на территории России.

«Вот нам хороший стимул развивать свою микроэлектронику! Тем более что специалисты у нас грамотные есть, технологии тоже есть. Отставание не то чтобы критичное. Просто когда нас подписывали на глобальные рынки, было намного дешевле закупать, чем самим делать. И это факт! А сейчас совместно с союзниками будем проводить свои исследования. В конечном итоге у нас редкоземельных металлов больше, чем в любой стране мира. Сегодня — да, мы отстаем, а вот лет через 20 посмотрим, кто ещё кому продавать будет», — подметила Оксана К.

Ряд пользователей указывает на то, что в ответ на агрессивную политику Тайваня Россия может ответить острову запретом на поставки сырья, из которого производятся все эти чипы.

«Если Тайвань Россию решил обделить чипами, значит, Тайваню не будет поставляться из России сырьё для производства этих чипов», — предупредила Марта И.

«Я так понимаю, Россия прекратит поставлять сырьё для этих чипов. И пускай тогда хоть из бамбука лепят, нам плевать будет», — указывает Александр М.

«Вот почему в спешном порядке переносили производство «Эльбрусов» в Зеленоград. Логично, пусть лучше у себя их собирают, чем у таких кидал, как Тайвань», — поделился своим мнением Николай О.

Один из четырёх производственных корпусов компании «Микрон». Зеленоград (сс) Светлов Артем

Нашлись и те, кто отмечают, что у Тайваня, помимо нехватки сырья для производства, может случиться ещё большая проблема — Китай.

«Ничего-ничего. Скоро от Тайваня как от самостоятельного государства останутся лишь рожки да ножки. Китай уже готовит свою спецоперацию, здесь уже никто не сомневается, что заваруха начнётся. В таких условиях всё равно ни о каких чипах речи быть не может. Остров совсем другими делами заниматься будет», — написал Дмитрий И.

Напомним, 2 июня портал Digitimes Asia опубликовал материал, согласно которому министерство экономики Тайваня запретило поставки в Российскую Федерацию и Белоруссию «стратегических высокотехнологичных товаров», включая чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, а также микросхемы более чем с 144 контактами.