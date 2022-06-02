Москва, , 20:09 — REGNUM Эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях, заявил 2 июня вице-премьер России Александр Новак, комментируя утверждённый в Брюсселе новый пакет антироссийских санкций.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер также высказал мнение, что принимаемые в Евросоюзе решения по санкциям в обусловлены первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодея постоянные представители стран Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго.

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