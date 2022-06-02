* запрещённая в России организация

Минск, , 20:09 — REGNUM Так называемый «Полк Кастуся Калиновского» — это на самом деле не полк, а максимум рота. Это не воинская часть, а собрание реконструкторов. В армии подавляющее большинство из них не служило, поэтому сейчас они добирают мужественности, подражая «героям борьбы с москалями». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил белорусский историк и писатель Александр Усовский.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

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По его мнению, «калиновцы» не смогут дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Белоруссии. «Всё, что они могут сделать, — это ударить из-за угла. Как те «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые на поверку оказались всего лишь кровавыми клоунами», — считает Усовский.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который впоследствии был преобразован в полк. Представители «Полка Кастуся Калиновского» пригрозили расправой белорусским омоновцам, а представитель офиса Светланы ТихановскойАнатолий Лебедько назвал вполне реальным силовое отстранение от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.