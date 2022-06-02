Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», московский футбольный клуб «Динамо» подпишет 21-летнего центрального защитника «Урала» из Екатеринбурга Ивана Кузьмичева, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро.

Кузьмичев Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Иван Кузьмичев принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.

За «Урал» Кузьмичев выступает с 20 января 2020 года после перехода из «Лады» из Тольятти на правах свободного агента. Текущее соглашение защитника с клубом из Екатеринбурга рассчитано до 30 июня 2024 года.