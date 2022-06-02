Белокалитвинский район, Ростовская область, , 19:59 — REGNUM В Ростовской области подросток обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 2 июня.

Подросток (сс) Wokandapix

Следователи полагают, что 20 мая 2022 года 17-летний житель Белокалитвинского района, находясь неподалёку от хутора Богураев, пытался продать наркотики. Однако подросток с запрещёнными веществами массой более 1,8 грамма был задержан сотрудниками полиции.

Решается вопрос о заключении подростка под стражу.

В рамках расследования уголовного дела выполняются следственные действия.