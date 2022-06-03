Москва, 3 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил способ защиты от инфляции платежей, предусмотренных КоАП РФ. Об этом пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Как поумерить аппетиты инфляции: метод защиты штрафов».

Штраф

Давыдов изучил международный опыт, в частности, практику Казахстана, где для актуализации штрафов применяется месячный расчётный показатель. Автор проекта предложил и в России использовать переменный эквивалент, учитывающий текущие изменения в экономике, например, инфляцию.

Отмечается, что в России уже есть схожий подход в других сферах. Так, для расчётов используются величины минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Однако за административные нарушения штрафы устанавливаются в фиксированном денежном выражении, для каждого изменения которого требуется отдельное решение органов государственной власти.

Дмитрий Давыдов предлагает оставить чиновникам и депутатам права проводить концептуальные изменения, а формальные общеэкономические повышения или понижения ставки вычислять автоматически с помощью переменного показателя.

Автор проекта подчёркивает, что дифференциация наказания при таком подходе полностью сохраняется. Надеемся, что государство поддержит идею законодательно.