Мурманск, 2 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Мурманске на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода нашли красноухую черепаху, сообщает компания-регоператор по обращению с ТКО «Ситиматик».

Мина Ахвердиева Черепаха

«К счастью, во время транспортировки отходов и их перевалки черепаха не пострадала, ее помыли, обследовали и накормили. Сейчас она временно размещена дома у ведущего инженера», — говорится в сообщении.

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